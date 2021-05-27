Bingöl'de, 3 bin fidan kadın eliyle toprakla buluşturuldu
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Bingöl'de, 3 bin fidan kadın eliyle toprakla buluşturuldu

Bingöl'de, 3 bin fidan kadın eliyle toprakla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Kültür Sanat

Bingöl'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Bingöl'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Valilik koordinasyonunda Vali Yardımcısı Fatih Kaya ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte Organize Sanayi Bölgesi'nin karşısında bulunan 15 dönümlük arazide 3 bin farklı türde fidan kadın eliyle toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte, kentte çeşitli tarihlerde terör saldırıları sonucu şehit olan 31 kadının anısına da fidan dikildi.

Vali Yardımcısı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kadına yönelik ayrımcılığa, kadına yönelik şiddete dur demek olduğunu, bu ormanı da onların ada ithaf ettiklerini belirtti.

Hatıra ormanında, kadınların şiddete uğramaması düşüncesiyle fidanları toprakla buluşturduklarına işaret den Kaya, "İlimizde 31 kadın şehidimiz var. Onların anısına kendi kimlikleriyle bu fidanları dikmiş bulunuyoruz. Ben de kahraman bir annemiz adına bu fidanı diktim. Kahraman annemiz Elmalı köyünde çıkan çatışmada korucularımıza, güvenlik görevlilerimize cephane taşırken maalesef teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Diktiğimiz çınar da onun adı kadar ulu ve görkemli olur inşallah." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Pınar Bozkurt da kadınların yaşam imar eden varlıklar olduğuna dikkati çekerek, bu etkinliğin kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturacağını belirtti.

Sevgi evlerinde görevli öğretmen Tuba Kişi de dünyada kadına uygulanan şiddetin son bulması ümidiyle fidan diktiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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