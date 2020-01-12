Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Haberler » Güncel » Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem - Haber

Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:05
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü 'ün ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 12.54'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde de hissedildi.

Can ve mal kaybı yaşanmayan depreme en yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu bildirildi.

(Ayhan Turhan/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler