Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem

12.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:05

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 12.54'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde de hissedildi.

Can ve mal kaybı yaşanmayan depreme en yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu bildirildi.

(Ayhan Turhan/İHA)

Kaynak: İHA