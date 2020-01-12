Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:17
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem

'ün ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Bingöl Karlıova olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 12.54'te, yerin 7,02 kilometre derinliğinde oldu. 


Kaynak: DHA
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