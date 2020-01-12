Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem

12.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:17

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Bingöl Karlıova olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 12.54'te, yerin 7,02 kilometre derinliğinde oldu.

Kaynak: DHA