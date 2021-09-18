Bingöl'de 284 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de 284 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel
Bingöl'de 284 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 284 kilo 200 gram esrar ve 53 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Bingöl'de 284 kilo 200 gram esrar ve 53 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, tarla ve dere yatağı içerisinde 3 farklı noktada arama gerçekleştirdi.

Aramada, 255 kilo 100 gram kubar, 29 kilo 100 gram toz esrar ile 53 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edecek.

Bingöl'de 284 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 284 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 284 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 284 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bingöl'de 284 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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