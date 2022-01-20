BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI - Haberler
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BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün kırsal kesimlerinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazıları dün ulaşıma açılan 281 köy yolu, yeniden kapandı.

BİNGÖL'ün kırsal kesimlerinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazıları dün ulaşıma açılan 281 köy yolu, yeniden kapandı.

İl Özel İdaresi hizmet ağındaki kardan kapanan birçok köy yolu, dün ulaşıma açıldı. Bölgede etkili olan tipi nedeniyle bazıları dün açılan 281 köy yolu, yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin merkeze bağlı 76, Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu ilçesindeki 8 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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