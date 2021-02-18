Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı
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Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı

18.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:59
Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı

BİNGÖL'de dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'de dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı. 

Kentte dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Elazığ-Kovancılar yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle sebze yüklü TIR devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası, kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor. 


Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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