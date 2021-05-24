Bingöl'de 28 yıl önce şehit edilen 33 askerin ismi Denizli'de yaşatılacak
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Bingöl'de 28 yıl önce şehit edilen 33 askerin ismi Denizli'de yaşatılacak

Bingöl'de 28 yıl önce şehit edilen 33 askerin ismi Denizli'de yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen 33 asker anısına, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Dodurga Mahallesi'nde bir bulvarda düzenleme yapılıyor.

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen 33 asker anısına, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Dodurga Mahallesi'nde bir bulvarda düzenleme yapılıyor.

Saldırıda şehit olan askerlerden Şeref Tay'ın baba ocağı Dodurga Mahallesi'ndeki mezarlıkta 2014'te yaptırılan anıtın yanı sıra 33 şehidin anısı, mahalledeki Ahmet Ali Pehlivanoğlu Bulvarı'nda yaşatılacak.

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi-Sen) öncülüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, şehitler ve gazilerin isimleri ile fotoğraflarının bulunduğu mermer bloklar yerleştirildi. Blokların başına birer çınar fidanı dikildi.

Proje kapsamında, Dumlupınar, Sarıkamış, Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz şehitleri için ayrıca bloklar dikilecek. Bulvara İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile 33 askerin nasıl şehit olduklarını anlatan yazının bulunacağı bir de tak (kemer) yapılacak.

Şehit Şeref Tay'ın kardeşi ve Şehit Gazi-Sen Denizli Şube Başkanı Turan Tay, AA muhabirine, şehitlerin ve gazilerin unutulmaması, onların yad edilmesi için ellerinden gelen her çabayı göstermek zorunda olduklarını söyledi.

Şehitlere minnet borçlarını ödemek için çalıştıklarını belirten Tay, şöyle devam etti:

"Bunun için şehitlerimizin anneleri, babaları, geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkma doğrultusunda çabalarımız var. Sendika ve şehit kardeşi olarak çalışmak zorundayız. Bu doğrultuda kamu kurumlarında çalışan şehit yakınları ile gazilerimizin sorunlarını, sıkıntılarını çözme noktasında çalışmalarımız var. Gelecek nesillerin, bu vatan için toprağa düşenlerin niçin düştüklerini görmeleri ve ruhen yaşamaları için bu anıtı yapmaya borçlu olduğumu hissettim ve böyle bir projeyi hayata geçirdik."

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan büyük destek gördüklerini anlatan Tay, "Denizli'de Şehitler Müzesi için yer tahsisinde bulunuldu. Pamukkale'de Şehitler Maratonu gerçekleştireceğiz. Hazırladığımız projenin federasyon programına alınması için görüşmeler devam ediyor. Gençlerimizi, şehitliği, gaziliği bilen iyi birer vatan evladı, bayrak aşkı ile yanan bireyler olarak yetiştirme noktasında çabalarım var." ifadelerini kullandı.

Anne Hatice Tay'ın gözyaşı dinmiyor

Şehidin annesi Hatice Tay ise 28 yıldır evlat acısını içinde taşıdığını dile getirdi.

Benzer acılar yaşanmamasını dileyen Tay, "Ben doğurdum ama Türkiye için doğurdum, vatan için doğurdum. Benim değil o, Allah'a emanet, devlete emanet. 28 yıl oldu içim yaralı. Unutamıyorum. Ağlaya ağlaya gözlerimde yaş kalmadı. İçim kan ağlıyor. Benim oğlumun evi buradaymış, buraya yapılmış. Her şey içimde kaldı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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