Bingöl'de 28 köy yolu kardan kapandı

09.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:30

BİNGÖL'de, dün etkili olan kar nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgelerdeki 28 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Bölge genelinde önümüzdeki bir kaç gün için kar yağışı beklenmediği bildirilirken, kapalı köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA