Bingöl'de 254 köy yolu ulaşıma kapandı

08.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:05

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 254 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı Bingöl'de hayatı olumsuz etkiledi. Bir süredir aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelere bağlı 254 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA