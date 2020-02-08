Bingöl'de 254 köy yolu ulaşıma kapandı
Haberler » Güncel » Bingöl'de 254 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber

Bingöl'de 254 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 254 köy yolu ulaşıma kapandı.

08.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:05
Bingöl'de 254 köy yolu ulaşıma kapandı

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 254 köy yolu ulaşıma kapandı.

'ni etkisi altına alan kar yağışı 'de hayatı olumsuz etkiledi. Bir süredir aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelere bağlı 254 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler