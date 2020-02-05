Bingöl'de 252 köy yolu kardan kapandı
Bingöl'de 252 köy yolu kardan kapandıBİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu, ulaşıma kapandı.
05.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:38
Bingöl'de 252 köy yolu kardan kapandı
BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle 252 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Bingöl'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam başlayan yağış nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 252 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare'nin karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA