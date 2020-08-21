Bingöl'de, 251 kilo esrar ele geçirildi
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 251 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
21.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:09
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 251 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında Hint keneviri ekimi yapıldığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, bölgede düzenledikleri operasyonda, ormanlık alanda kurutulmaya bırakılmış 251 kilogram esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA