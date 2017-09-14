Bingöl'de 248 Kişi İstihdam Edilecek

Bingöl'de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 248 kişinin istihdam edileceği bildirildi.



Bingöl İŞKUR Müdürlüğü, TYP kapsamında 248 kişinin 18-22 Eylül arasında yapılacak olan başvurunun ardından istihdam edileceğini açıkladı.



Yapılan açıklamada istihdam edilecek 248 kişiden 168'inin Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, 20'şer kişinin Genç, Solhan ve Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde, 5'er kişinin ise Yedisu, Kiğı, Adaklı ile Yayladere İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapacağı aktarıldı.



Başvuran adaylar arasından 248 kişinin 09 Ekim 2017 tarihinde işe başlayacakları, 30 Haziran 2018 tarihine kadar çalışacağı kaydedildi. - BİNGÖL