Bingöl'de 248 İşçi Alınacak

İŞKUR Bingöl Müdürlüğü aracılığıyla Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında alımı yapılacak 248 kişinin 8 ay süreyle istihdam edileceği bildirildi.



İŞKUR Bingöl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 168, Genç, Solhan ve Karlıova ilçesinde 20'şer, Yedisu, Kıği, Adaklı ve Yayladere İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinde de 5'şer kişi olmak üzere toplam 248 kişinin 9 Ekim 2017 ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasında istihdam edileceği belirtildi.





18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuruların yapılacağı kaydedilen açıklamada, başvuru şartlarına ilişkin şu bilgiler yer aldı:



"Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe milli eğitim müdürlüklerinde 8 ay süreyle istihdam edilecek kişilere yönelik yapılacak alımlar için başvuruda bulunacakların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan yada TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP'ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar. İstihdamında güçlük çekilenler öncelikli olup, bunlar arasında öncelik sıralaması bulunmamaktadır. Katılımcılar, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda dosyası olanlardan seçilecektir."



Katılımcıların belirtilen tüm şartları taşımasının zorunluğu olduğu vurgulanan açıklamada, başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınmayacağı aktarıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Başvurular Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen yapılabileceği gibi www.iskur.gov.tr sistemi üzerinden de yapılabilecektir. Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP'den en fazla on sekiz ay yararlanabilir. Tüm Programlar 09 Ekim 2017'de başlayacak, 30 Haziran 2018'de sona erecektir."