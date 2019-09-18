Bingöl'de 24 mülteci yakalandı

Bingöl'de 24 mülteci yakalandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 24 mülteci yakalandı.

18.09.2019 15:24
Bingöl'de 24 mülteci yakalandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 24 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar, Muş ile Bingöl'ün Solhan ilçesi arasında yaya olarak giden bir grubu fark edip durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 24 mülteciyi yakaladı.


Yakalanan mültecilerden 8'erini Güney Afrika ile Afganistan, 7'isinin Pakistan, 1 kişinin de Bangladeş uyruklu olduğu öğrenildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen mültecilerin yapılacak işlemlerin ardından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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