Bingöl'de 23 Nisan'da doğan 23 çocuğa, doğum günü sürprizi Bingöl'de 23 Nisan'da doğan 23 çocuğa, doğum günü sürpriziBİNGÖL'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Bingöl'de 23 Nisan'da doğan 23 çocuğa, doğum günü sürprizi

BİNGÖL'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Bingöl Valiliği'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kentte 23 Nisan'da doğan 23 çocuğa doğum günü kutlaması yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce doğum günü 23 Nisan olan çocukların doğum günü kutlamaları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca yapıldı.

7 yaşına giren oğlu Umut'a doğum günü sürprizi yapılmasıyla ailecek mutlu olduklarını anlatan baba Bilal Alpağu, "Milli Eğitim Müdürlüğü bize güzel sürpriz yaptı. Ailecek çok mutlu olduk. Bu özel günde yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA