Bingöl'de 23 çocuğa doğum günü sürprizi Bingöl'de 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 23 çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı, yetim öğrencilere de hediyeler ulaştırıldı.

Bingöl'de 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 23 çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı, yetim öğrencilere de hediyeler ulaştırıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs tedbirlerine göre kutlandı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle sürprizler yapıldı. Bu kapsamda bugün dünyaya gelen 23 çocuğun doğum günü evlerinde yapılan pastalı sürprizle kutlandı, ayrıca yetim öğrencilere de hediyeler gönderildi.

Oğlu Umut Erkam'ın doğum günü olduğunu belirten baba Bilal Alpağu, "Milli Eğitim Müdürlüğü bize güzel sürpriz yaptı. Ailece çok mutlu olduk. Bu özel günde yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz"dedi.

Evinde ziyaret edilip hediye verilen ilkokul öğrencisi Yusuf Arda Balık ise, "Çok mutluyuz hediye geldi. Umarım okullarımız açılır, hastalık biter. Yine okulda buluşmak dileğiyle. Arkadaşlarımızı, okulumuzu çok özledik. EBA TV'den dersleri takip ediyoruz ama çok özledik"ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde bugün doğan 23 çocuğa doğum günü sürprizi yapıldığını anımsatan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Elimizde olmayan nedenlerden dolayı bu yıl 23 Nisan'ı farklı formatlarda kutluyoruz. Gazi meclisimizin açılışının 100. yılında yavrularımızdan uzak kalmıştık. Bu hasreti gidermek adına bugün doğan 7-12 yaş arası yavrularımıza tatlı bir sürpriz yaptık. Onlara doğum günü pastası aldık, kutladık. Yavrularımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak istedik" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA