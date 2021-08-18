Bingöl'de 225 bin kök kenevir ve 95 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı

Bingöl'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 225 bin kök kenevir ve 95 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.