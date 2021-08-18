Bingöl'de 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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Bingöl'de 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, 225 bin kök Hint kenevir bitkisi ve 95 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, 225 bin kök Hint kenevir bitkisi ve 95 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek, piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Ekipler, 17 Ağustos'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda tarladaki 12 noktada 225 bin kök Hint kenevir bitkisi, 95 kilogram kubar esrar, 1 av tüfeği ve 1 su pompası ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyette sorgusu sürüyor.


Bingöl'de 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'de 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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