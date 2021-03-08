Bingöl'de 22 üreticiye otomatik süt soğutma tankı hibe edildi

Bingöl'de "Süt Sığırcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, 22 üreticiye yüzde 50 hibe ile otomatik süt soğutma tankı hibe edildi.

İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen ve projesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılan Süt Sığırcılığı Geliştirme Projesi kapsamında, sür soğutma tankları, 22 üreticiye törenle teslim edildi.

İl Tarım Orman Müdürlüğü kampüsündeki törende konuşan Vali Kadir Ekinci, salgın sürecinin, üretimde ve istihdamda güçlü olunması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Bu anlayışıyla Bingöl'de hayvancılığı ve süt sığırcılığını ileriye götürmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Ekinci, üretilen sütün sağlıklı bir şekilde sağılmasının ve soğuk zincirle sanayiye ulaştırılmasının önemli olduğuna işaret etti.

Bingöl'ün kalkınma modeli olarak, tarım ve hayvancılığını belirlediklerini kaydeden Ekinci, şöyle konuştu:

"Özellikle son yılların belki de en büyük özel sektör yatırımı olan SÜTAŞ yatırımı ile birlikte ilimiz hakikaten tarım, hayvancılık ve süt sığırcılığı konusunda çok ciddi bir ivme kazanacaktır. Günlük yaklaşık bin litre süt işleyecek bu tesis. Biz bu tesisin günlük bin litresi ne kadarını karşılıyor diyorsanız, aşağı yukarı yüzde 10. Hadi bunu yüzde 20'ye çıkaralım, yeterli mi hiçbir şekilde yeterli değil. Yapmamız gereken en az yüzde 70-80 ihtiyacını Bingöl'den karşılamaktır. Dolayısıyla tüm gayretimiz süt sığırcılığının öncelikli olarak geliştirilmesi ve yem bitkileri üretiminin öncelikli olarak geliştirilmesidir."

Ekinci, bugüne kadar İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yüzde 80 hibeyle yaklaşık 100, DAP Kalkınma İdaresi ile birlikte 423 süt sağım makinesi dağıtıldığını anımsattı.

Fırat Kalkınma Ajansın destekleriyle kent genelinde 22 Süt Toplama Merkezi'nin bakım ve onarımını yaparak faal hale getirdiklerini anlatan Ekinci, şunları söyledi:

"10 Süt Toplama Merkezi daha yapacağız. Süt sığırcılığının en gelişmiş olduğu köylerimizi sıraladık. Hepsini adil bir şekilde nereden daha fazla süt alabileceksek o köyümüzde yapmaya gayret ediyoruz. Tarım Bakanlığımızla süt sığırcılığıyla ilgili yeni bir görüşmemiz var. İlimizde teşvikleri daha fazla artırırız, diye bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah onu da yakın zamanda açıklayacağız. Amacımız Bingöl'de tarım ve hayvancılığı hakikaten gerçekçi geliştirmek. Hayallerle değil, ayağı yere basan şekliyle tarım ve hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. Bundan da amacımız üreticimiz daha fazla kazansın, insanımız daha fazla istihdam edilsin, derdimiz bu. SÜTAŞ gibi öncü bir kuruluşla birlikte bu altyapıyı da elbirliğiyle sağlarsak inanıyorum ki Bingöl'den tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi bir ivme yakalarız."

Vali Ekinci, Bingöl'ün silajlık mısır üretiminin bu kapsamdaki desteklemelerle 16 bin tondan 54 bin tona çıkarıldığını belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesinde silajlık mısır üretiminde Bingöl 1. sıradadır. Geçen yıl ilk defa il dışına silajlık mısır sattık. Bunu tarımla uğraşan kardeşlerimiz yaptı. Daha fazlasını yapabilir mi? Evet yapabilir." ifadelerini kullandı.

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç da süt soğutma tanklarının, sütün kaliteli ve değerli bir şekilde üretilmesini sağladığına dikkati çekerek, "Bu projenin devamı gelecek ve Bingöl'ün hayvancılığına ivme katacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş