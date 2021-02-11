Bingöl'de 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Bingöl'de 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi

11.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:55

Bingöl'de 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında bir adrese yapılan operasyonda saman arasında ve dereye yatağına gömülü 218 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Bingöl'de 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında bir adrese yapılan operasyonda saman arasında ve dereye yatağına gömülü 218 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde. Genç ilçesi kırsalında 1 adet adrese adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen adres ve müştemilatında yapılan aramada uyuşturucu madde tespit köpekleri "İMLA" ve "EZBER" in aramada tepki vermesi üzerine şüphelinin hayvan ağılının bulunduğu samanların arasında 2 kilogram toz esrar, evinde 1 kg skunk esrar ve evin müştemilatının bulunduğu dere yatağında ise gömülü vaziyette 215 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 218 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Bingöl'de 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl'de 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl'de 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl'de 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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