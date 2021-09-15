Bingöl'de 21 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de 21 kilogram esrar ele geçirildi

AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel
Bingöl'de 21 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 21 kilogram esrar, 1100 kök kenevir ve 101 kök skunk ele geçirildi.

Bingöl'de 21 kilogram esrar, 1100 kök kenevir ve 101 kök skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 21 kilogram esrar, 1100 kök kenevir ve 101 kök skunk ele geçirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bingöl'de 21 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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