Bingöl'de, 202 bin kök Hint keneviri ele geçirildi BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda; 202 bin kök Hint keneviri ve 42 kilo esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda; 202 bin kök Hint keneviri ve 42 kilo esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarat çalışması sonucu Genç ilçesi kırsalında Hint keneviri ekildiği bilgisini edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, operasyonun düzenlediği bölgede yaptıkları aramada; 202 bin kök Hint keneviri ile 42 kilo esrar ele geçirildi. Kenevirler operasyon bölgesinde imha edilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA