Bingöl'de 200 çiftçiye süt sağım makinesi desteği

05.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:44

Bingöl'de, çiftçilere yüzde 70'i hibe 200 adet süt sağım makinesi desteği sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen, DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Bingöl Süt Sağım Makinesi Dağıtım Projesi" kapsamında temin edilen süt sağım makinelerinin hak sahiplerine dağıtılması için tören düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, kurumun Düzağaç yerleşkesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bingöl ekonomisinin büyük oranda hayvancılığa dayandığını ve süt sığırcılığının genelde küçük aile işletmeciliği halinde yapıldığını söyledi.

Çiftçilerin, hayvancılıkta makine kullanımı konusunda çok fazla bir gelişme kaydetmediğini dile getiren Bahadır, "Bu kapsamda ilimizde başlattığımız Çiftçi Eğitim Seferberliği ile bugüne kadar kadın erkek, genç yaşlı 6 bin 183 üreticimize ulaştık. 'Gidilmedik köy, çalınmadık kapı, ulaşılmadık hiçbir üreticimiz kalmasın' ilkesinden hareketle bu eğitim seferberliğine devam edeceğiz. Eğitimlerimizde hayvan besleme, hayvan refahı, yem bitkileri yetiştiriciliği ve hayvancılık işletmelerindeki mekanizasyona da değiniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Süt sağımında makine kullanımı, süt sığırcılığının en önemli parametrelerinden birini oluşturmaktadır." diyen Bahadır, il genelinde sağım işleminin, büyük ölçekli işletmeler hariç genellikle elle yapıldığını aktardı.

Bahadır, "Elle sağım işlemi daha fazla iş gücü gerektirmekte, zaman kaybına neden olmakta ve sağılan sütün temiz ve hijyenik olmamasına neden olmaktadır." diye konuştu.

Bu sorunları ortadan kaldırmak adına DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 335, Bingöl İl Özel İdaresi tarafından da 100 olmak üzere 2019 yılında toplam 435 süt sağım makinesini üreticilere ulaştırdıklarını anlatan Bahadır, dağıtılan makinelerin yüzde 70'inin hibe olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirilen bu projeler sayesinde işletmelerde daha fazla süt sağım makinesi kullanılacağını kaydeden Bahadır, "Makineli sağım sayesinde, süt sağım işlemi daha kısa sürede tamamlanacak, iş gücü büyük oranda azalacak, süt verimi artacak ve elde edilen süt daha temiz ve hijyenik olacaktır. Üreticilerimiz daha rahat çalışacak, daha çok kazanç elde edebilecek ve ilimiz hayvancılığı gelişecektir." şeklinde konuştu.

Bahadır, projelerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'e teşekkür etti.

Daha sonra Bahadır ve DAP İdaresi Başkanı Demir, Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye 200 üreticiye sağım makinelerini teslim etti.

Kaynak: AA