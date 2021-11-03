Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
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Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Can Muhammed K. yönetimindeki 48 D 4499 plakalı otomobil ile Nurullah Y. idaresindeki 23 FK 867 otomobil, Düzağaç Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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