Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Can Muhammed K. yönetimindeki 48 D 4499 plakalı otomobil ile Nurullah Y. idaresindeki 23 FK 867 otomobil, Düzağaç Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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