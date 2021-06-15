Bingöl'de 10 kilogram uyuşturucu ve 60 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Bingöl'de 10 kilogram uyuşturucu ve 60 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bingöl'de 10 kilogram uyuşturucu ve 60 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 10 kilogram uyuşturucu ve 60 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 10 kilogram uyuşturucu ve 60 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Yolçatı uygulama noktasında farklı günlerde 2 yolcu otobüsünde "İmla ve Ezber" isimli uyuşturucu madde arama köpekleriyle yapılan aramada, 5 kilogram esrar, 5 kilogram metamfetamin ve 60 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bingöl'de 10 kilogram uyuşturucu ve 60 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Bingöl'de 10 kilogram uyuşturucu ve 60 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Bingöl'de 10 kilogram uyuşturucu ve 60 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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