Bingöl'de 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl ilimizde uyuşturucu madde tacirlerinin yakalanması ve uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; ilimizde satmak maksadıyla kırsal bölgeden esrar getirdikleri tespit edilen İ.Ç, İ.Y ve İ.O isimli şahıslar 29.06.2017 tarihinde ilimiz Genç ilçesinde 2 kilo 300 gram toz esrar maddesiyle yakalandılar. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadelede, önleme ve yakalama çalışmaları Bingöl halkının da desteği ile kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL