Bingöl'de 2 Kadın Terörist Etkisiz Hale Getirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 kadın PKK terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Genç ilçesi kırsalında, 19 Nisan 2018 günü saat 09.00 sıralarında, İHA ile bir grup PKK/KCK terör örgütü mensubu tespit edilmiş, 1 F-16 savaş uçağı ile aynı gün ısı kaynağının bulunduğu bölgeye 4 atım, SİHA ile 2 atım yapılmıştır. Operasyon bölgesine 6 JÖH timi sevk edilmiş, yapılan arama esnasında 2 bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlanmış ve 2 kadın bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede yapılan arama tarama neticesinde; 3 adet M-16 piyade tüfeği,6 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 12 adet El Bombası, 3 adet tabanca şarjörü,15 adet piyade tüfeği şarjörü,2 adet video kamera ve Muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.Operasyon bölgesinde halen 6 JÖH timi ile operasyon faaliyeti devam etmekte olup, 20 Nisan günü saat 06.00'dan itibaren 6 jandarma Komando timi bölgeye sevk edilerek takip arama faaliyetine devam edilecektir.

Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." - Bingöl