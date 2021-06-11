Bingöl'de 2 bin işletmeye 11 milyon TL destek

Anaç koyun-keçi destekleme ödemelerinin başladığını belirten Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır,"Bu ödemeler kapsamında Bingöl'de 2 bin 94 işletmedeki 355 Bin 840 baş anaç koyun ve keçiye toplam 11 Milyon 84 Bin 805 TL ödeme yapılmış olacak" dedi.

Anaç koyun-keçi destekleme ödemelerinin başladığını belirten Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır,"Bu ödemeler kapsamında Bingöl'de 2 bin 94 işletmedeki 355 Bin 840 baş anaç koyun ve keçiye toplam 11 Milyon 84 Bin 805 TL ödeme yapılmış olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Anaç Koyun-Keçi destekleme ödemeleri 8 Haziran itibariyle başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, 2020 yılı itibariyle kent genelinde küçükbaş hayvan sayısının 720 bini geçtiğini söyledi.

Bahadır, "Bingöl, toplam arazi varlığının yüzde 42'si mera olan, göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler tarafından yaylak olarak tercih edilen, küçükbaş hayvancılığa oldukça elverişli olan ve kadimden beri geleneksel olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı bir ildir. Tabi 1990'larda etkili olmaya başlayan terör olaylarından dolayı bölgemizde ve ilimizde özellikle küçükbaş hayvancılık olumsuz şekilde etkilenmiştir. Birçok yayla, mera ve kırsal alan uzun yıllar kullanılamamıştır. TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 1996 yılında ilimizde 748 bin küçükbaş hayvan mevcutken, bu rakam 2018'e gelindiğinde 510 bine kadar gerilemiştir. Son yıllarda bakanlığımız tarafından verilen anaç koyun-keçi desteklemeleri, çoban istihdamı desteği, sürü büyütme desteği, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı projesi desteği ve yem desteği gibi destekler, terör olaylarının bitme noktasına gelmesiyle birlikte birçok yayla ve meranın kullanılmaya başlanması gibi gelişmelerle birlikte 2020 yılında küçükbaş hayvan sayımız 720 Bini geçmiştir"diye konuştu.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde küçükbaş hayvan sayısının 760 bine ulaştığına değinen Bahadır," 2020 yılında sadece küçükbaş hayvancılık desteği olarak 15 Milyon TL'nin üzerindedir. 2021 yılında ise bakanlığımız tarafından 8 Haziran Salı günü anaç koyun-keçi destekleme ödemeleri başladı. 18 Haziran Cuma gününe kadar ödemeler tamamlanacak. Bu ödemeler kapsamında Bingöl'de 2 bin 94 işletmedeki 355 bin 840 baş anaç koyun ve keçiye toplam 11 milyon 84 bin 805 TL ödeme yapılmış olacak. Yine 2021 yılında 114 işletmemize 570 bin lira çoban istihdam desteği verilmesine ilişkin ödeme icmali bakanlığımıza gönderilmiştir. Önümüzdeki dönemde ödemeler gerçekleştirilecektir. Sürü büyütme desteği 2021 yılı ödemeleri de bu günlerde bakanlığımız tarafından açıklandı. Bingöl'de 891 işletmeye 34 bin 301 baş hayvan için 3 milyon 430 bin 100 TL sürü büyütme desteği verilecek. 2021 yılsonuna kadar halk elinde ıslah projesi ve yem desteği ödemelerinin de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yine 2021 yılında ilk kez göçer hayvancılık desteği verilecektir. Bu kapsamda da sistemde göçer olarak kayıtlı işletmelere hayvan başına 2 TL destek verilecektir. Şuan destekleme başvuruları devam etmektedir. 2021 yılında toplam olarak küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde 20 milyon TL'nin üzerine çıkılacağını ön görmekteyiz"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı