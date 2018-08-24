Bingöl'de 2 Bin 500 Rakımlı Yaylada Bayramlaşma Etkinliği

Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı yaylada gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz bu dağlarda, bu tabiatta silah sesleri duymak istemiyoruz, insanların neşeli faaliyetlerini görmek istiyoruz. Davul seslerini, şarkıları, türküleri duymak istiyoruz bu dağlarda" dedi.

Bingöl Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği'nin (Tavz-Der) geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programının 5'incisi 2 bin 500 rakımlı Solhan ilçesi Tavus Yaylası'nda gerçekleştirildi. Programa Bingöl ile Muş, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerden gelen 2 bine yakın vatandaş ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ve Solhan İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelede başarılı olduğunu bu tabloyla görmüş olduklarını söyledi.

Yılmaz, "Bugün böyle bir ortamda bayramlaşmamız ülkemizin geldiği noktayı göstermesinden dolayı çok önemli. Eskiden buralara bu kadar araçla çıkmak hayal bile edilemezdi. Ama bugün 2 bin 500 rakımlı bir yaylaya 2 bin kişi civarında insanla bu etkinliği yapıyoruz. Bu fiziki olarak ülkemizin nereye geldiğini gösteren bir tablo ve daha da iyi olacak inşallah. Ama bu fiziki şartlardan daha önemli olan, burada huzur ortamı içinde bu etkinliği yapmamız. Ülkemiz çok şükür artık çok daha huzurlu bir halde. Terörle mücadelede ülkemizin nereden nereye geldiğini gösteren çok güzel bir örnek. Geçmişte çok farklı şekilde bu bölgelerde sıkıntılar yaşandı. Ama bugün hükümetimizin kararlı mücadelesi sonucu Allah'a şükür buralar çok huzurlu bir halde. İşte özlediğimiz tablo bu. Biz bu dağlarda, bu tabiatta silah sesleri duymak istemiyoruz, insanların neşeli faaliyetlerini görmek istiyoruz. Davul seslerini, şarkıları, türküleri duymak istiyoruz bu dağlarda" diye konuştu.

Etkinlikte halat çekme, gülle atma ve yumurta oyunlarının yanı sıra, 43 kurban kesiminin yapıldığı ve 1 tona yakın da ayranın tüketildiği bildirildi. - BİNGÖL