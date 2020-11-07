Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
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Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi

07.11.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:37

- Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'ne gelen 32 pilot, yamaç paraşütü etkinliğine katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

- Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi

BİNGÖL - Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'ne gelen 32 pilot, yamaç paraşütü etkinliğine katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hesarek Kayak Merkezi'nde Yamaç Paraşütü etkinliği düzenlendi. Her yıl yaklaşık olarak 100 binin üzerinde kayak severin tercih ettiği tesis, kar yağmadan bu kez Bingöl ve çevre illerden katılan 32 pilotu ağırladı. Pilotlar, 2 bin 500 rakımlı kayak merkezinde tandem uçuşları gerçekleştirdi. Gökyüzünde Türk Bayrağı açan pilotlar, kayak merkezinde renkli görüntüler oluşturdu.

Hesarek Kayak Merkezi'nde sadece kayak yapılmadığını göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, "Her mevsim sportif faaliyetleri yapılabiliyor. Doğa sporlarını canlandırmak amacıyla bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Ayrıca bugün burada ilimizde başarı sağlamış sporcularımızı da tandem uçuşlarla ödüllendirmiş olacağız. Bingöl'ün ev sahipliğinde Elazığ, Mardin, Batman, Malatya, Siirt, Diyarbakır illerinden pilot arkadaşlarımız geldi. Toplamda 32 pilot buradaydı" dedi.

Etkinliğe Elazığ'dan katıldığını aktaran Sabri Aydın, "Gerçekten güzel bir yer. Genel olarak kayak merkezi olarak kullanıyormuş ama yamaç paraşütü için de çok uygun olduğunu düşünüyorum. Gençlerimize yamaç paraşütü yapmalarını tavsiye ediyorum. Çok güzel bir spor" şeklinde konuştu.

Malatya Havacılık ve Sportif Kulübü Başkan Yardımcısı Bülent Çalışkan ise, "Malatya'dan geldim. Bingöl'de Hesarek'te bu sporun dört mevsim olduğunu biliyoruz zaten. Geçen sene de buraya gelmiştik. Kar yağmadan buraya gelip, bu güzelliği görüp uçuşlarımızı yapıyoruz. İnşallah kazasız, belasız uçuşlarımız devam edecek" diye konuştu.

Etkinliğin yarın da devam edeceği öğrenildi.

Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi
Bingöl'de 2 bin 500 rakımda yamaç paraşütü keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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