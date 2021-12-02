Bingöl'de 2 bin 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi - Haberler
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Bingöl'de 2 bin 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de 2 bin 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından öğrencilere verilen trafik eğitimleri sürüyor.

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından öğrencilere verilen trafik eğitimleri sürüyor.

Ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak kent merkezindeki ilkokul, orta ve liselerden oluşan 13 okulda eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Sunum, video ve canlandırmalarla verilen eğitimlerde, trafikte saygı, güvenli oyun alanları, trafikte yaya, okul servisinde ve toplu taşıma araçlarında bisiklet, paten ve kaykay kullanırken uyulması gereken çeşitli kurallar anlatıldı.

Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren trafik polisleri, şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye eğitim verdi.

Bingöl'de 2 bin 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Bingöl'de 2 bin 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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