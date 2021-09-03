Bingöl'de 2 ayrı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Bingöl'de 2 ayrı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl'de 2 ayrı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı ve Düzağaç köylerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolay orman yangını çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı, durumu Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Hızlı bir şekilde yangın bölgelerine 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 personel sevk edildi. Bölgedeki yangın, ekiplerin uğraşları sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Bingöl'de 2 ayrı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de 2 ayrı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Bingöl'de 2 ayrı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de 2 ayrı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
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