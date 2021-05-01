Bingöl'de 18 yıl önce 1 Mayıs'taki depremde hayatını kaybedenler unutulmadı

Bingöl'de 18 yıl önce 1 Mayıs'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 174 kişi anıldı.

Bingöl'de 18 yıl önce 1 Mayıs'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 174 kişi anıldı.

2003 yılında 6,4 büyüklüğünde gerçekleşen, 520 kişinin yaralandığı depremde yaşamını yitiren 174 kişi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anma töreni yapılamadı.

Depremde hayatını kaybedenler sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla anıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, saat 03.27'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, "Rabbimiz her türlü afetten korusun.Bize düşen tedbir alıp tevekkül etmek. Depremin olması değil ama etkilerini azaltmak elimizde!" ifadelerini kullandı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci de paylaşımında, 18 yıl önce yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de, "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor, geride kalan acılı ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim cümlemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." değerlendirmesini yaptı.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da "Vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim bir daha böylesi derin acıları ilimize, ülkemize, milletimize yaşatmasın İnşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş