Bingöl'de 177 personel alınacak Bingöl'de 177 personel alımı yapılacak.

Bingöl'de 177 personel alımı yapılacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulan birimler için "Kamu İşçi Alımı" ve "Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı" kapsamında kentte 177 personel alınacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 87 personelin yerleştirileceği belirtilen açıklamada, adayların 26 Mart-1 Nisan 2020 tarihleri arasında tercih yapabilecekleri ifade edildi.

Noter kurası ile 90 daimi işçi atanacak

İŞKUR Genel Müdürlüğü aracılığıyla da kamu işçi alımı yapılacağı kaydedilen açıklamada, adayların tercihlerini 26-30 Mart 2020 tarihleri arasında yapabilecekleri aktarıldı.

Açılamada, 70 temizlik personeli, 10 güvenlik görevlisi ile 10 klinik destek elemanın alınacağı belirtilerek, kuranın 8 Nisan'da noter huzurunda Ankara'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA