Bingöl'de 176 kilogram kubar esrar ele geçirildi Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 tarla içinde kurumaya bırakılmış 176 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 tarla içinde kurumaya bırakılmış 176 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu Madde İmal - Ticareti ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaları neticesinde; yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, hasat edilecek kenevir bitkilerinin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceğinin bilgisinin alınması üzerine 07 Ağustos 2020 günü Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda; 2 tarla içerisinde kesilerek kurumaya bırakılmış 176 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA