Bingöl'de 17 suçtan aranan şüpheli yakalandı
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Bingöl'de 17 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bingöl'de 17 suçtan aranan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de 17 suçtan aranan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

BİNGÖL'de 17 suçtan aranan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl Valiliği, 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' gibi 17 suçtan aranan A.U. isimli şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanmak, kasten öldürmeye teşebbüs ve hırsızlık gibi 17 suçtan aranan A.U. isimli şüphelinin, yüklü miktarda uyuşturucu madde naklettiği ve uyuşturucu kullanıcılarına satış yaptığı bilgisi üzerine, operasyon düzenlendiği bildirildi.

Şüphelinin tespit edilen adresine düzenlenen operasyonda, satışa hazır 3 fişek halinde toplam 30 gram toz esrar maddesi, 4 parça halinde toplam bir kilo 813 gram toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 3 bin 980 Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alının A.U. ile bu kişiyle irtibatlı olduğu değerlendirilen Y.B. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.


- Bingöl
Bingöl'de 17 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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