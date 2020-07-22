Bingöl'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
BİNGÖL'de, 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 15 yıl kesinelşmiş hapis cezası bulunan V.R., polis tarafından yakalandı.
22.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:01
BİNGÖL'de, 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 15 yıl kesinelşmiş hapis cezası bulunan V.R., polis tarafından yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda hakkında 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.R., saklandığı evde yakalandı.
Kaynak: DHA