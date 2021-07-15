Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
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Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitlik anıtı ve fotoğraf sergisi ziyareti yapılırken, şehitler için de mevlit okutuldu.

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitlik anıtı ve fotoğraf sergisi ziyareti yapılırken, şehitler için de mevlit okutuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle valilik koordinesinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Aygündüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, 15 Temmuz gazileri ve kurum müdürleri ilk olarak şehitlik anıtını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Heyet daha sonra merkez Sanat Sokağı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BİŞHAK tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Ekinci, FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletin asil direnişini fotoğraf sergisiyle bir kez daha hatırlama fırsatı bulduklarını söyledi. Vali Ekinci, "Tarih boyunca zincire vurulmayı zinhar reddeden, bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir diyen aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi de bu asil duruşunu her zaman olduğu gibi ortaya koymuş ve millet iradesi geçilemez, Türkiye geçilemez demiştir. Bu asil duruştan hareketle bizler de diyoruz ki 15 Temmuz herhangi bir gün değildir, bugün darbelerin tarihinin değiştiği, millete rağmen darbelerin başarılı olamayacağının altının çizildiği özel bir gündür. Dolayısıyla bugün buradaki fotoğraflar, tarihin şahidi niteliğindeki adete birer vesika niteliğindedir. Bizlere de yeniden o günü hatırlatmasında çok önemlidir" dedi.

Ayrıca merkez Ulu Cami'de şehitler ve gaziler için mevlit programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinliklerin gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - BİNGÖL

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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