Bingöl'de 1473 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel
Bingöl'ün Genç ilçesinde, 1473 kök Hint keneviri ve 23 kilogram skunk ele geçirildi.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde, 1473 kök Hint keneviri ve 23 kilogram skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalında 2 farklı noktaya operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1473 kök Hint keneviri ve 23 kilogram skunk ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, bölge halkının desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edecek.
AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri