Bingöl'de 1473 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de 1473 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel
Bingöl'de 1473 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 1473 kök Hint keneviri ve 23 kilogram skunk ele geçirildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde, 1473 kök Hint keneviri ve 23 kilogram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalında 2 farklı noktaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1473 kök Hint keneviri ve 23 kilogram skunk ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edecek.

AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri
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