Bingöl'de 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 2 şüpheli tutuklandı
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Bingöl'de 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 2 şüpheli tutuklandı

Bingöl polisi, meydana gelen 14 farklı hırsızlık olayı ile ilgili 8 şüpheliyi yakaladı, 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

31.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00
Bingöl'de 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 2 şüpheli tutuklandı

Bingöl polisi, meydana gelen 14 farklı hırsızlık olayı ile ilgili 8 şüpheliyi yakaladı, 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 6 ev ve 8 açıktan hırsızlık olayları ile ilgili 8 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonlarla yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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