Bingöl'de 130 köy yolu kardan kapandı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de 130 köy yolu kardan kapandı (2)

Bingöl'de 130 köy yolu kardan kapandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

ERZURUM KARA YOLU TIR GEÇİŞİNE KAPATILDIBingöl Valiliği, Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arasındaki 15 kilometrelik bölümünün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

ERZURUM (DHA) - BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLU TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği, Bingöl- Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arasındaki 15 kilometrelik bölümünün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,


MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

 Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title