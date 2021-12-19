Bingöl'de 130 köy yolu kardan kapandı (2)
ERZURUM KARA YOLU TIR GEÇİŞİNE KAPATILDIBingöl Valiliği, Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arasındaki 15 kilometrelik bölümünün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
ERZURUM (DHA) - BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLU TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI
Bingöl Valiliği, Bingöl- Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arasındaki 15 kilometrelik bölümünün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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