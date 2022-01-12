Bingöl'de 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 2, Genç'te 2, Karlıova'da 3, Solhan'da 4 ve Yayladere'de 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar iş yerinin ve evin önünü temizledi.

Karlıova ilçesinde de etkisini sürdüren kar yağışı, gece saatlerinde ışıkların yansımasıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

 Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nde eğitime kar engeli

 Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title