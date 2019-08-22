Bingöl'de 12 göçmen yakalandı

22.08.2019 16:51

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 12 göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesi Semt Garajı civarında yabancı uyruklu kişileri fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye giderek çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, batıya gitmek isteyen 7'si Afganistan ve 5'i Pakistan uyruklu 12 göçmen yakalandı. Yakalanan 12 kişi emniyete götürüldü.



İşlemlerin tamamlanmasının ardından göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA