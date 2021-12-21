Bingöl'de 115 köy yolu, ulaşıma açıldı

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 175 köy yolundan 115'i, yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için ekiplerin çalışması sürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün itibarıyla kapanan köy yollarından 115'ini tekrar ulaşıma açarken, 60 köy yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.