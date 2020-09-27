Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı

27.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 27.09.2020 20:30
Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görevli 112 Acil Sağlık ekibine, hastaneye ulaştırmak üzere adresine gittikleri hastanın yakınları saldırdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görevli 112 Acil Sağlık ekibine, hastaneye ulaştırmak üzere adresine gittikleri hastanın yakınları saldırdı.

Baglıisa köyüne bağlı Ulukapı mezrasında attan düşen 17 yaşındaki Mikail Tungal'ın yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tungal'ın, düşme sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Hasta yakınları, sağlık ekiplerinin geç geldiğini iddia ederek ambulansın camlarını taş ve sopalarla kırdı ve sağlık çalışanlara fiziki müdahalede bulundu.

Sağlık ekibi, olay yerine gelen jandarmanın araya girmesinin ardından Mikail Tungal'ı Karlıova Devlet Hastanesine götürdü. Tungal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan hasta yakınları, hastanede de arbede çıkararak camları kırdı. Araya giren güvenlik güçleri hasta yakınlarını uzaklaşırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Kemal Ayvaz Deniz Akkaya Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 20:39:08. #1.14#
title