Bingöl'de 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
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Bingöl'de 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Bingöl'de 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

Bingöl'de acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığının tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği uygulama kapsamında Bingöl'de Genç kara yolunun 2. kilometresinde 112 Acil Çağrı Merkezi inşa edildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, beraberinde Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile bu çağrı merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve çağrı merkezindeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ekinci, burada yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezinin kent ve ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

Kurumların koordinasyonunun tek merkezden yapılacağını dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

"Acil çağrı merkezlerinin başının belası olan en önemli husus asılsız ihbarlar. Bingöllü kardeşlerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum, asılsız çağırılar acil çağrı merkezimizi en yoğun şekilde meşgul eden olaydır. Bununla ilgili yasal mevzuat gerçekleştirilmiştir ve bundan sonra yasal takibini de yapacağız. İnanıyorum ki Bingöllü kardeşlerimiz birimi asılsız ihbarlarla meşgul etmeyeceklerdir."

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör de Türkiye'deki 112 Acil Çağrı Merkezi sistemine geçme çalışmalarının son aşamaya geldiğini aktardı.

Merkezin hayırlı olması temennisinde bulunan Güngör, şunları söyledi:

"Çağrı hizmetleri devletimizin zamanında yerine getirmesi gereken hizmetlerin başında gelmektedir. Buraya gelen çağrılar arkadaşlarımız tarafından karşılanıyor. Olaya ilişkin bilgi aldıktan sonra kurumlara aktarılıyor. Daha sonra da oradaki müdahale çalışmaları koordine ediliyor ve bunun hızlı bir şekilde olması oldukça önemli. Bugün itibarıyla Bingöl, 77. il olarak devreye alındı. İnşallah haziran ayı sonu itibari ile tüm Türkiye'de 112, tek çağrı numarası olacak. İçişleri Bakanlığı olarak amacımız, 112 Acil çağrı birimlerimizin sunduğu hizmetin kalitesinin, kapasitesinin artırılması ve kurumsallaşması olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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