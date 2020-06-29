Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi
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Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi
29.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:23

Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarına yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen 8 noktaya düzenlenen operasyonda 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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