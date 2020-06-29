Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi
Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.
29.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:23
Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarına yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen 8 noktaya düzenlenen operasyonda 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA