Bingöl'de 103 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Bingöl'de 103 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de 103 köy yolu ulaşıma kapandı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi aştığı kent beyaza büründü.

Kent merkezi ve ilçelerinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı kentte, 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri, sürücüleri, zincirsiz, çekme halatsız yola çıkmamaları konusunda uyardı.


Bingöl'de 103 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de 103 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de 103 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de 103 köy yolu ulaşıma kapandı

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