Bingöl'de 1000 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Bingöl'de 1000 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de 1000 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekiplerince, 1000 kilogram kaçak tütün ve 1 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekiplerince, 1000 kilogram kaçak tütün ve 1 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalencik mevkisindeki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, "Okşan" adlı dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 1000 kilogram tütün, 1 milyon 100 bin boş makaron, 6 bin 720 tütün filtresi ele geçirdi.

Kamyonetin sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Karlıova, Jandarma, Bingöl, Tütün, Güncel, Haberler

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