Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
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Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildiBİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 40 bin kök Hint keneviri ve 105 kilo esrar ele geçirildi.

29.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:11

Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 40 bin kök Hint keneviri ve 105 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyona ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 milyon 40 bin kök Hint keneviri ve 105 kilo esrar ele geçirildiği belirtilerek, "İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Bingöl ili sınırları içerisinde farklı noktalarda yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, 8 farklı noktada icra edilen operasyonda, 1 milyon 40 bin kök kenevir bitkisi ve 105 kilo esrar ele geçirilerek 2 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: DHA

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